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Barcelona yıldız oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi

Barcelona, bu sezon bonservisini 5 milyon euroya aldığı 22 yaşındaki stoperi Marlon Santos Barbosa'yı, tecrübe kazanması adına Fenerbahçe'ye önerdi.

22 Haziran 2017 Perşembe 11:09
Barcelona yıldız oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi

Fenerbahçe'de Skrtel ve Kjaer'le ilgili transfer iddiaları, yönetimi harekete geçirdi. Sarı-Lacivertliler, bu oyuncuların gitmesi ihtimaline karşılık savunmaya takviye yapmak için çalışmalara başladı. Oyuncu izleme komitesi adayları belirlerken, Kanarya'ya sürpriz bir öneri geldi.

FLUMİNENSE'DEN 5 MİLYON EURO'YA ALINDI

Barcelona'nın B takımında geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan ve bu sezon Fluminense'den bonservisi 5 milyon Euro'ya (20 milyon TL) alınan Marlon Santos Barbosa, Fenerbahçe'ye teklif edildi. Menajerler vasıtasıyla gelen teklifte, 21 yaşındaki stoperin 1 yıllığına kiralanabileceği belirtildi. 1.82'lik Brezilyalı savunmacı, geçtiğimiz sezon Barcelona B'de 29 resmi maça çıktı. Sergilediği başarılı performansın ardından bonservisinin alınmasına karar verildi.

FENERBAHÇE OLUMLU RAPOR VERDİ

Barça yönetiminin, Marlon'u yeni sezonda B takımda oynatmak yerine, tecrübe kazanması için kiralık göndermek istediği kaydedildi. Fenerbahçe Oyuncu İzleme Komitesi'nin de Sambacı hakkında olumlu rapor verdiği kaydedildi. UEFA ile Finansal Fair- Play anlaşması imzalayan ve Valbuena ile Dirar için bonservis ödeyen Sarı-Lacivertiler için savunmayı kiralık bir oyuncuyla takviye etmek son derece cazip.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 11:09
  1. Fenerbahçe
  2. Marlon Santos Barbosa
  3. Barcelona
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