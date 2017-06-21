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Barcelona Veratti için 280 Milyon TL'yi gözden çıkardı

Barcelona’nın orta sahasına ısrarla istediği PSG’nin yıldızı Marco Veratti için temaslar hızlandı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 03:44
Barcelona Veratti için 280 Milyon TL'yi gözden çıkardı

Barcelona’nın orta sahasına ısrarla istediği PSG’nin yıldızı Marco Veratti için temaslar hızlandı.

İspanya’da Barça’ya yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo Gazetesi’nin haberine göre Veratti için kulübün kasasından 70 milyon Euro çıkacağı öğrenildi.

İtalyan oyuncunun da Katalan ekibine gelmek istemesinin, bu transferi güçlendirdiği vurgulandı. Ancak Veratti’nin olmaması durumunda Barça’nın B planının Juventus’tan Pjanic olduğu konuşuluyor.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 03:44
  1. veratti
  2. Barcelona
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