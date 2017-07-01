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Barcelona transferde günü hızlı geçirdi

Barcelona, eski futbolcusu Gerard Deulofeu'yu Everton'dan geri alırken, Cristian Tello'yu 4 milyon avroya Real Betis'e verdi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:00
Barcelona transferde günü hızlı geçirdi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, eski futbolcusu Gerard Deulofeu'yu Everton'dan geri alırken, Cristian Tello'yu 4 milyon avroya Real Betis'e verdi.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, sağ kanat ve forvette oynayan 23 yaşındaki İspanyol futbolcu Deulofeu'nun geri alma opsiyonunun kullanıldığı, hem Everton hem de futbolcuyla yapılan görüşmelerin önümüzdeki günlerde sonuçlanacağı bildirildi.

Barcelona ile 30 Haziran 2019 tarihine kadar sözleşmesi olan Deulofeu, 2015 yılında geri alma opsiyonu açık tutularak İngiltere'nin Everton takımına transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak İtalya'nın Milan takımında forma giyen Deulofeu, Avrupa Şampiyonası'nda finale kalan İspanya 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'ndaki performansıyla dikkati çekti. Katalan spor basını, Barcelona'nın geri alma opsiyonundan dolayı Everton'a 12 milyon avro ödeyeceğini yazdı.

Öte yandan Barcelona, futbolcusu Cristian Tello'nun 4 milyon avro karşılığında La Liga takımlarından Real Betis'e transfer olması için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Barcelona ayrıca Tello'nun Real Betis'teki başarısı ve oynayacağı maç sayısına göre 1 milyon avroluk opsiyona sahip olduğunu ve İspanyol futbolcunun başka bir kulübe gitmesi halinde bu transferden de bir pay alacağını açıkladı.

Espanyol altyapısındayken 2010 yılında Barcelona'nın B takımına transfer olan ve Katalan kulübünün futbolcusu olarak kalan Tello, 2014-2016 yılları arasında 1,5 sezon Portekiz'in Porto takımında oynamasının ardından son olarak 1,5 sezondur İtalya'nın Fiorentina ekibinde forma giymişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:00
  1. İngiltere
  2. Everton
  3. Barcelona
  4. Avrupa
  5. İtalya
  6. Milan
  7. Portekiz
  8. İspanya
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