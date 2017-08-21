Barcelona saldırısında sıcak gelişme

İspanyol basınında yer lana habere göre, İspanyanın Barcelona kentinde 15 kişinin öldüğü 100 kişinin de yaralandığı ve terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırının baş şüphelisi yakalandı. İspanyol gazetesi La Vanguardia, Barcelona saldırısında baş şüphelisi olarak aranan ve minibüsü kullanan Yunus Ebu Yakub'un yakalanarak tutuklandığını belirtti.

BARCELONA TEKRAR ALARMA GEÇTİ

Ayrıca Katolonya polisi, Barcelona'nın batısındaki Subirats'da bir olay yaşandığını duyurdu. İspanyol Radyo Cadena, patlayıcı yüklü yelek giymiş bir kişinin vurulduğunu öne sürdü. Bu olayın saldırganın yakalanmasıyla ilişkisi henüz açıklanmadı.