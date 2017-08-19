Barcelona saldırısı manidar zamanlama! Bağımsızlık referandumuna gidiyordu

14 kişinin öldüğü, 100'den fazla insanın yaralandığı Barcelona saldırısı dünya gündemdeki yerini korurken saldırıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Saldırının, Barcelona'nın içinde bulunduğu Katalonya Özerk Bölgesi'nin 42 gün sonra 'bağımsızlık referandumuna' gitmesiyle alakalı olduğu iddia edildi. Stratejist Abdullah Çiftçi, DAEŞ'in üstlendiği eylemin Katalanların 'bağımsızlıklarını' oylayacakları referanduma yaklaşırken yapılmasının dikkat çekici olduğunu yazdı:

"Katalonya 1 Ekim'de İspanya'dan ayrilmak için bağımsızlık referandumuna giderken terörle tanıştılrıldı.."

KATALONYA REFERANDUMA GİDECEK

Katalonya Özerk Yönetimi, İspanya'da merkezi hükümetin karşı çıkmasına ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gideceğini açıklamıştı.

MADRİD HÜKÜMETİ KARŞI ÇIKIYOR

Ancak Madrid'deki merkezi hükümet referandumun geçerli olmayacağı konusunda ısrarcı. Merkezi hükümet böyle bir referandumun anayasaya aykırı olduğunu ve İspanya'nın birliğini tehlikeye atacağını savunuyor. Kendi dili ve teamülleri olan, 7,5 milyon nüfusluk Katalonya bölgesi, uzun süredir daha fazla özerklik talep ediyordu. Ayrılık yanlısı siyasetçiler İspanya'nın merkezi hükümetinden, 2014 yılında gerçekleşen İskoçya'nın İngiltere'den bağımsızlık referandumunun bir benzerini yapma izni almaya çalışıyorlar.

Katalanlar konuyla ilgili bölünmüş olsalar da, bölge hükümetinin yaptırdığı son kamuoyu yoklamaları halkın yüzde 48,5'inin bağımsızlık karşıtı, yüzde 44,3'ünün ise bağımsızlık yanlısı olduğunu gösteriyor. Halkın 4'te 3'üne yakın bir kesimi ise bağımsızlık konusunda referendum yapılmasını destekliyor.2014 yılında Katalonya bağlayıcılığı olmayan bir referendum düzenlemiş, oy kullananların yüzde 80'i bağımsızlık yönünde tavır almıştı. Ancak 6,3 milyon seçmenden sadece 2,3 milyonu sandığa gitmişti.

KATALAN SİYASETÇİLERE YAPTIRIM GELEBİLİR

Anayasa Mahkemesi de referanduma gidilmesi halinde bunun Katalan liderlere yönelik yaptırımları olabileceği konusunda uyarmıştı.