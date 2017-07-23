Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Barcelona Philippe Coutinho'nun peşini bırakmıyor

Brezilyalı orta saha oyuncusu Coutinho için Liverpool'a yaptığı 80 milyon euroluk teklif reddedilen Barcelona Kırmızılar'ın kapısını yeni bir teklifle çaldı.

23 Temmuz 2017 Pazar 12:11
Barcelona Philippe Coutinho'nun peşini bırakmıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Coutinho ısrarı sürüyor.

İngiliz basınından Sunday Mirror'ın iddiasına göre Katalan ekibi, Brezilyalı orta saha oyuncusu için yaptığı 80 milyon euroluk teklifin reddedilmesinin ardından Liverpool'a bu kez 89 milyon euro önerdi.

Jürgen Klopp'ün kilit oyuncularından olan 25 yaşındaki Coutinho, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 31 maçta 13 gol kaydetti.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 12:11
  1. Barcelona
  2. Brezilya
  3. İspanya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da gerginlik! Polis terörist sevicilere geçit vermedi
    1. Ankara'da gerginlik! Polis terörist..
    2. Bakan açıkladı! Yerli otomobil hangi..
    3. Darbeci subaylar lağım faresi gibi..
    4. Rusya'dan dünyayı korkutan hamle!
    5. Yaz meyvelerine dikkat! İşte gizli..
    6. 'İsrail'e gelmedim, Filistin'e geldim'
    7. Tamirhanede feci kaza
    8. Çocuğu tuhafiye dükkanına bırakıp..
    9. Aksa Hatibi: Arap liderlerin..
    10. Adamın kulağından çıkan canlıya..
    11. Aslanın tüm planını bozan meraklı..
    12. Kassam Tugayları: Uykusuz kalacaksınız!
    13. Pentagon açıkladı! ABD imparatorluğu..
    14. Büyükada Baskını'nda HDP'li isim..
    15. Yürüyerek geldiği hastanede öldü
    16. Mezarı açılınca gerçek ortaya çıktı
    17. Savcı Sayan'dan Koç Müzesi'ne müthiş..
    18. Galatasaray'da teknik direktörlük için..
    19. Amerika'da bebeğini öldürüp arka..
    20. Wiel için Swensea iddiası
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Şehitler hemen defnediliyor
    Şehitler hemen defnediliyor
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi