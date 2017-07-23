Barcelona Philippe Coutinho'nun peşini bırakmıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Coutinho ısrarı sürüyor.

İngiliz basınından Sunday Mirror'ın iddiasına göre Katalan ekibi, Brezilyalı orta saha oyuncusu için yaptığı 80 milyon euroluk teklifin reddedilmesinin ardından Liverpool'a bu kez 89 milyon euro önerdi.

Jürgen Klopp'ün kilit oyuncularından olan 25 yaşındaki Coutinho, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 31 maçta 13 gol kaydetti.