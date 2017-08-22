Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Barcelona, Neymar'ı mahkemeye veriyor!

Barcelona, 222 milyon Euro'ya Paris Saint-Germain'e transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar'ı 8.5 milyon Euro tazminat nedeniyle mahkemeye verdi.

22 Ağustos 2017 Salı 18:11
Barcelona, Neymar'ı mahkemeye veriyor!

Barcelona, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kontrat şartlarına uymadığı için Neymar'dan 8.5 milyon euro istediklerini ve oyuncuyu mahkemeye verdiklerini açıkladı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada Neymar'ın sözleşmesinde geçen sezon bulunan maddeler nedeniyle 8.5 milyon Euro istendiği belirtildi.

Konu hakkında henüz Paris Saint-Germain ve Neymar cephesinden bir açıklama gelmedi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 18:11
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin kuşatması Türkiye'nin 'Fırat Kılıcı'nı engelleme hamlesi mi?
    1. ABD'nin kuşatması Türkiye'nin 'Fırat..
    2. Mahkeme başkanı FETÖ'cünün şovuna izin..
    3. Türkiye'den Merkel'e cevap!
    4. ABD'nin hedef gösterdiği Pakistan'a..
    5. Ermenistan'dan küstah 'Türkiye'..
    6. İlginç öneri: Beni örnek almayın!
    7. Trabzonspor'a Burak Yılmaz müjdesi
    8. Şoke eden olay! Evinde ölü bulundu
    9. ABD Pakistan'ı işgale hazırlanıyor!..
    10. Adana'nın lezzetleri vitrine çıkıyor
    11. Manisa'da yıldırım dehşeti: Ölüve..
    12. FETÖ'nün "korsan dershanelerine"..
    13. Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanının..
    14. Galatasaray' KAP'a bildirdi: 87.2..
    15. Sivas'ta hurdaya dönen aracın başında..
    16. Şoke eden ifade! Daha büyük eylem..
    17. İşte bir haftada ele geçirilen..
    18. Sağlığına kavuşan Rigobert Song'tan..
    19. Şanlıurfa'da düşen İHA, Amerikalılara..
    20. Yumurta krizi bir Avrupa ülkesine daha..
    Türkücü Alişan dilenciye 5 lira verdi, yüzü asıldı
    Türkücü Alişan dilenciye 5 lira verdi, yüzü asıldı
    ‘Her an savaş çıkabilir!’ 50 bin asker var, kara uçaklar iniyor
    ‘Her an savaş çıkabilir!’ 50 bin asker var, kara uçaklar iniyor
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    ABD vurmaya başladı!
    ABD vurmaya başladı!