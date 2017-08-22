Barcelona, Neymar'ı mahkemeye veriyor!

Barcelona, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kontrat şartlarına uymadığı için Neymar'dan 8.5 milyon euro istediklerini ve oyuncuyu mahkemeye verdiklerini açıkladı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada Neymar'ın sözleşmesinde geçen sezon bulunan maddeler nedeniyle 8.5 milyon Euro istendiği belirtildi.

Konu hakkında henüz Paris Saint-Germain ve Neymar cephesinden bir açıklama gelmedi.