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Barcelona Nelson Semedo'yu transfer etti

İspanya'nın Barcelona takımı, Portekiz ekibi Benfica'dan sağ bek oyuncusu Semedo'yu kadrosuna kattı.

14 Temmuz 2017 Cuma 09:37
Barcelona Nelson Semedo'yu transfer etti

İspanya'nın Barcelona ekibi, Portekiz temsilcisi Benfica'dan sağ bek oyuncusu Nelson Semedo'yu renklerine bağladı.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Semedo'nun transferi için Benfica ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Barcelona'nın Semedo transferi için bonuslarla birlikte 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra Portekizli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacağı öne sürüldü.

  • Portekiz ekibi Sintrense'nin altyapısından yetiştikten sonra 2015'te Benfica'ya transfer olan Semedo, geçen sezon takımıyla çıktığı 47 maçta 2 gol attı ve 12 asist yaptı.

 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 09:37
  1. Barcelona
  2. Portekiz
  3. İspanya
  4. Benfica
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