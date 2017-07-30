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Barcelona Liverpool'a Rafinha'yı önerecek

Barcelona, Liverpool forması giyen Coutinho'yu renklerine bağlamak için İngiliz ekibine Rafinha'yı önerecek.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:31
Barcelona Liverpool'a Rafinha'yı önerecek

İspanya La Liga takımlarından Barcelona, Liverpool forması giyen Philippe Coutinho'dan vazgeçmiyor.

Katalan ekibi, Coutinho'yu alabilmek için Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un Rafinha ilgisini kullanmak istiyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Barcelona, Coutinho'ya karşılık Liverpool'a Rafinha'yı teklif edecek.

Rafinha, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla çıktığı 17 lig maçında 6 gol kaydetmişti.
Rafinha, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla çıktığı 17 lig maçında 6 gol kaydetmişti.

Dizindeki sakatlık nedeniyle takımının Amerika kampında bulunmayan Rafinha da İspanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Oyuncuyla ilgilenen kulüpler içinde Arsenal de bulunuyor.

Barcelona daha önce Liverpool'a Coutinho için 80 milyon euroluk bir teklif götürmüş ancak reddedilmişti.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:31
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