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Barcelona: ''Kürdistan''ı destekliyoruz

İspanya'nın Katalonya bölgesinde bulunan Barcelona kenti yetkilileri, 25 Eylül’de yapılacak ''Kürdistan’ın bağımsızlık referandumu''nu desteklediklerini açıkladı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 23:39
Barcelona: ''Kürdistan''ı destekliyoruz

Katalonya’nın Bağımsızlığı Hazırlık Komitesi yetkilileri, ''Kürdistan’ın bağımsızlığını'' desteklediğini açıkladı. 

Katalonya Güç ve Göçmenler Bakanı Orial Amaros, ''Kürdistan’ın bağımsızlık'' referandumunu desteklediğini söyledi.

Katalonya Parlamentosu Üyesi Soniera Siera ise, Kürtlerin Katalan halkının dostu olmasından memnuniyet duyduğunu belirtmesine rağmen, ''Kürdistan’ın bağımsızlık'' referanduma karşı düşüncelerini net olarak açıklamadı.

Soniera Siera, “Henüz ortaya çıkmayan bir durum için bir şey söyleyemem. Söz ettiğiniz konu, uluslararası bir konu ve bu konuda konuşmak oldukça zor. Kürtlerin, bizim kardeşlerimiz olduğunu söylemelerinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Halkın Temsilcisi Partisi Başkanı (Candidatura d'Unitat Popular anko CUP), ise şunları kadyetti:

“Kürdistan’ın bağımsızlık referandumu, bağımsızlık referandumumuzdan bir hafta önce yapılıyor. Bu bizim için çok önemli'' İfadelerini kullanarak, Kuzey ırak'ta düzenlenmesi planlanan referanduma destek verdiğini açıkladı. 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 23:39
  1. Halkın Temsilcisi Partisi
  2. katolonya
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