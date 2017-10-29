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Barcelona Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı

Milli yıldız Arda Turan'ın forma giydiği İspanyol Barcelona Kulübü, hazırladığı özel video ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

29 Ekim 2017 Pazar 18:16

Milli futbolcu Arda Turan'ın forma giydiği İspamya'nın Barcelona Kulübü, hazırladığı özel video ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

İspanyol kulübü, sosyal medyadaki Twitter hesabında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Arda Turan'ın yer aldığı özel bir kutlama videosu paylaştı.

Arda Turan'ın boy gösterdiği videoda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun Türkiye." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Barcelona'nın yanı sıra milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalya'nın Roma Kulübü de Twitter'dan yaptığı paylaşımla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Birçok sporcunun yanı sıra Beşiktaş'ın Fransız eski oyuncusu Pascal Nouma, Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza, Galatasaray'dan Uruguaylı Fernando Muslera ile Brezilyalı Maicon, Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin ve Sion'dan Salih Uçan gibi isimler de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sosyal medya üzerinden kutlama mesajı yayımladı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 18:16
  1. Barcelona
  2. Cumhuriyet Bayramı
  3. Arda Turan
  4. kutlama
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