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Barcelona çok rahat!

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Barcelona, Camp Nou'da konuk ettiği Levante'yi 3-0 mağlup etti.

07 Ocak 2018 Pazar 20:33
Barcelona çok rahat!

İspanya La Liga'nın namağlup lideri Barcelona, Lionel Messi'nin 400. kez Barcelona forması giydiği maçta Camp Nou'da Levante engelini 3-0 ile aştı.

Barcelona'ya rahat galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Lionel Messi, 38. dakikada Luis Suarez ve 90+3. dakikada Paulinho kaydetti.

Luis Suarez, attığı golle kariyerindeki 400. golünü kaydetti. Uruguaylı yıldız forvet, Barcelona'daki ise 131. golünü attı.

Bu sonucun ardından Barcelona, 18. maçında 15. galibiyetini elde etti ve puanını 48'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Levante ise 18 puanda kalıp 16. sırada yer aldı.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 20:33
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