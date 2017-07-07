Barcelona, Çin ekibinin yıldız oyuncusunu istedi!

Çin Ligi ekiplerinin Avrupa takımlarının yıldız isimlerine yaptığı tekliflere oldukça alışıktık ancak bu defa transfer piyasalarının yabancı olduğu bir durum gerçekleşti.



Barcelona, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'nin yıldız futbolcusu Paulinho'ya talip oldu. 28 yaşındaki oyuncu için 20 milyon teklif eden Barcelona'nın bu teklifi Evergrande tarafından reddedildi.



Evergrande yetkilileri, teklifle ilgili olarak, "Paulinho, kulübün uzun vadeli geleceğinde önemli bir oyuncu. Barcelona'ya teşekkür ediyoruz ancak Paulinho'yu satmak için herhangi bir planımız yok". cevabını verdi.



Brezilyalı oyuncu, 2015 yılında Tottenham'dan Guangzhou Evergrande'ye 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.