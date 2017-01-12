Barcelona çeyrek finale yükseldi

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İspanya Kral Kupası'nda Barcelona, deplasmanda 2-1 yenildiği Athletic Bilbao'yu sahasında 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın 35. dakikasında Luis Suarez ile 1-0 öne geçen Barça, ilk yarıyı bu skorla kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona, 48. dakikada Neymar'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Athletic Bilbao 51. dakikada Saborit'in golüyle skoru 2-1'e getirerek tur şansını eşitledi.

Barcelona, 79. dakikada Messi'nin serbest vuruştan kaydettiği golle rakibine karşı bir kez daha 2 farklı üstünlük yakaladı. İlerleyen dakikalarda başka önemli pozisyon olmayınca maçı 3-1 kazanan Barcelona, adını çeyrek finale yazdırdı.

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, teknik direktör Luis Enrique'nin tercihiyle Bilbao maçında yedekte oturup 89. dakikada Andres İniesta'nın yerine oyuna girdi. Uruguay'lı Luis Suarez ise Barcelona formasıyla 100. golünü bu karşılaşmada attı. "Üç diş" lakaplı Messi-Suarez-Neymar üçlüsünün Barcelona'da beraber oynadıklarından itibaren attığı toplam gol sayısı ise 302'ye çıktı.