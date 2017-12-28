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Barcelona bonservis bedelini açıkladı!

Siyah-Beyazlılar, Arda Turan’ı kiralamak için harekete geçti, Barcelona’dan yanıt gecikmedi: Bonservisi 12 milyon Euro! (54.5 milyon TL)

28 Aralık 2017 Perşembe 16:57
Barcelona bonservis bedelini açıkladı!

Teknik direktör Ernesto Valverde’nin olumsuz raporu sonrasında Barcelona Yönetimi, Arda Turan’ı transfer listesine koymuştu.

Bu konuda tecrübeli ismin menaceri Ahmet Bulut’tan da oyuncusuna kulüp bulmasını isteyen Barça’nın, teklifleri beklediği bildirildi. Beşiktaş’ın 1,5 sezonluk kiralamak istediği Arda Turan için nabız yokladığı ancak bu konuda Barcelona’dan olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. La Liga devinin, ilk etapta Arda Turan’ı satmayı planladığını ilettiği kaydedildi.

Barcelona’nın Arda Turan için kapıyı 12 milyon Euro’dan (54.5 milyon TL) açtığı belirtildi. Bu gelişme sonrasında beklemeye geçen Siyah-Beyazlılar, Arda için bir takımdan bonservisiyle teklif gelmemesi halinde devreye girip satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle işi bitirmeye çalışacak.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 16:57
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