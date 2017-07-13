Barcelona Azpilicueta'yı istiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Marca'da yer alan habere göre Katalan devi, daha önce ret yanıtı aldığı Arsenal'de forma giyen eski oyuncusu Hector Bellerin'in alternatifini Cesar Azpilicueta olarak belirledi.

Azpilicueta Barcelona'nın transfer döneminde önceliği olurken, teknik direktör Ernesto Valverde'nin de 27 yaşındaki oyuncuyu çok istediği kaydedildi.