Barcelona Azpilicueta'yı istiyor
Eski oyuncusu Hector Bellerin'den olumlu yanıt alamayan Barcelona, Chelsea forması giyen Azpilicueta için nabız yokluyor.13 Temmuz 2017 Perşembe 11:09
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Marca'da yer alan habere göre Katalan devi, daha önce ret yanıtı aldığı Arsenal'de forma giyen eski oyuncusu Hector Bellerin'in alternatifini Cesar Azpilicueta olarak belirledi.
Azpilicueta Barcelona'nın transfer döneminde önceliği olurken, teknik direktör Ernesto Valverde'nin de 27 yaşındaki oyuncuyu çok istediği kaydedildi.
- Osasuna altyapısında yetişen İspanyol sağ bek, 2012 yılında Olympique Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olmuştu.