Barcelona, Arda Turan kararını verdi

Arda Turan’ın Barcelona serüveni sona eriyor. Bu sezon takımında kadroya dahi giremeyen milli futbolcunun da aralarında bulunduğu beş futbolcuya Barcelona tarafından kapı gösterildi.

Barcelona’ya yakın gazetelerden Sport’un haberine göre; Arda Turan, Aleix Vidal, Andre Gomes, Paco Alcacer ve Thomas Vermaelen’e, “Ocak ayından kendinize kulüp bulun” denildi.

El Mundo Deportivo ise uzun süredir Philippe Coutinho’nun peşinde olan Barcelona’nın, Brezilyalı oyuncuyu Ocak ayında transfer etmek istediği ve bunun için forma şansı bulamayan oyuncularının maaş yükünden kurtulmak istediği yazıldı.

Sport’ta Arda için ayrıca, “Yaz döneminde de satış listesindeydi, ama sözleşmesi üç yıl daha sürdüğü için ayrılmayı istemedi. Türkiye ’ye veya Çin ’e gidebilirdi ama bunu tercih etmedi” denildi.