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Barcelona Arda Turan'ı kamp kadrosuna dahil etti

Barcelona, ABD'de yapılacak kamp kadrosuna yıldız futboldu Arda Turan'ı da dahil etti.

18 Temmuz 2017 Salı 10:55
Barcelona Arda Turan'ı kamp kadrosuna dahil etti

Barcelona, ABD'de yapılacak kamp için belirlediği 26 kişilik kadroyu açıkladı.

Teknik direktör Ernesto Valverde, sakatlıkları bulunan Rafinha ve Deulofeu ile Konfederasyonlar Kupası'na katıldığı için tatili devam eden Ter Stegen ve Andre Gomes dışında tüm A takım oyuncularını kafileye dahil etti. Arda Turan'da kafilede yer aldı.

Barcelona'dan gönderileceği iddia edilen ve transferde adı bir çok Avrupa takımı dahil Galatasaray ile de anılan Arda'nın bu sezonu Barça'da geçireceği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 10:55
  1. Barcelona
  2. Arda Turan
  3. Ernesto Valverde
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