Barcelona, Arda Turan için kararını verdi!

Katalan gazetesi Mundo Deportivo, Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ernesto Valverde’nin, yönetime sunduğu raporu yayınladı. Habere göre, kulüp direktörü Albert Soler ile yemek yiyen Valverde, iyi bir teklif halinde Arda Turan’ı da satılabilecek oyuncular arasında gösterdi.

Milli Takım’da gazeteci Bilal Meşe’ye saldırmasından sonra, Barça’nın Arda’nın biletini kestiği ve 30 yaşındaki futbolcuyu satış listesine koyduğu belirtilmişti. Sport gazetesi de geçtiğimiz günlerde kulüpten ayrılması muhtemel oyuncular arasında Arda Turan'ı göstermişti.



Barcelona'da yayınlanan ve Barcelona Kulübü'ne yakınlığıyla bilinen gazete, Arda'nın ayrılık olasılığını yüzde 80 olarak belirtmişti.

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Gazete, Arda hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Orta saha oyuncusu Barcelona'da iyi bir dönem geçirmedi ve adı transfer listesinde. Arsenal, Galatasaray ve Çin Süper Ligi'nden bazı takımlarla adı anılıyor"



Barça'nın arzusu Arda'yı satarak iyi bir bonservis bedeli almak ve maaş sepetini rahatlatmak. Arsene Wenger, Barcelona'nın 30 milyon euro bonservis talebini yüksek buldu. Sözleşmesi 2020'ye kadar sürüyor.