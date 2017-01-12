Barceloa Messi ile turladı

İspanya Kral Kupası'nda son 16 turu maçında Barcelona, ilk karşılaşmada 2-1 yenildiği Athletic Bilbao'yu ağırladı.



Uruguaylı yıldızı Luis Suarez'in golüyle ilk yarıyı önde kapayan Barcelona, 2. yarıya golle başladı. Neymar'ın 48. dakikada penaltıdan attığı gol, skoru 2-0'a getirdi. Bilbao'lu Saborit ise 48. dakikada kaydettiği golle konuk ekibin umutlanmasını sağladı: 2-1.



Barcelona'ya turu getiren golü ise 78. dakikada Lionel Messi attı. Yine bir frikikte topun başına geçen Arjantinli süperstar, attığı güzel frikik golüyle Bilbao ağlarını sarstı ve skoru belirledi: 3-1.



Gururumuz Arda Turan ise 89. dakikada Iniesta'nın yerine oyuna dahil oldu.