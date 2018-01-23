Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Barça'nın Arda Turan pişmanlığı! Attığı golü...

Barcelonalı taraftarlar, Arda Turan'ın takımdan yanlış bir şekilde gönderildiğini düşünüyor

23 Ocak 2018 Salı 01:56
Barça'nın Arda Turan pişmanlığı! Attığı golü...

İspanyol Marca gazetesi: ''Arda Turan, Medipol Başakşehir'deki ilk maçında güzel bir gol attı.'' başlıklı haberinde, milli yıldızın Bursaspor ağlarına kaydettiği golün videosunu okuyucuları ile paylaştı.

Haberin altına, İspanyol futbolseverler çok fazla şekilde yorumda bulunurken, ana görüş; Barcelona'nın Arda'yı yanlış bir şekilde takımdan yolladığı oldu. İşte Marca'daki bazı taraftar yorumları:

- ''Bana kalırsa Arda, Barcelona'da kalması gereken, farklı tipte bir oyuncuydu. Oynadığı zaman çok katkı veriyordu, neden böyle bir şey yaptılar anlamadım.''

- ''Arda sonunda Barcelona buhranını atlatıp, gerçek bir oyuncu gibi oynamaya başlamış''

- ''Bence Barcelona'dan gönderilmesi doğru karardı çünkü çok tembel. Ancak, bu yine de Sergi Roberto, Paulinho ve Andre Gomes'ten iyi olduğu gerçeğini de değiştirmiyor.''

- ''Arda, Süper Lig için çok fazla bir oyuncu. Orada ortalığı kasıp kavuracaktır.''

- ''Arda'nın durumu James ile benzer. İki isim de teknik direktörlerince şans verilmeyerek gönderildi ancak ikisi de çok iyi oyuncu. Ancak tabii ki Arda daha tembel.''

 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 01:56
  1. Arda Turan
  2. Barcelona
  3. Başakşehir
  4. barcelonalı taraftarlar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş Gelişme! Robinho İstanbul'a geldi
    1. Flaş Gelişme! Robinho İstanbul'a geldi
    2. Barça'nın Arda Turan pişmanlığı!Attığı..
    3. PYD'ye bir şok daha! Türkiye bloke etti
    4. Rıdvan Dilmen'den flaş Cüneyt Çakır..
    5. Ve dünyanın konuştuğu yılın takası..
    6. Körü körüne 'AK Parti düşmanlığı' Uğur..
    7. Son 42 maçta tam 33 gol attı!..
    8. Sumudica: Bu mu Türkiye'nin en iyi..
    9. İşte yeni başkanın ilk bombası
    10. Suriye akıllarına yeni geldi... BM'den..
    11. Afrin'i protesto eden PKK yandaşlarına..
    12. ABD heyeti apar topar Ankara'ya geldi
    13. Muhalifler Türkmen Dağı'nda operasyon..
    14. TSK açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu
    15. Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması!
    16. Fatih Terim'den itiraf! 'Hayatımda çok..
    17. Sumudica ateş püskürdü!
    18. Sivas’ta "ByLock" kullanıcısı doktor..
    19. Garry Rodrigues: Attığım gol çok..
    20. Gecenin kahramanı Eren'den galibiyet..
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    ABD Savunma Bakanı'ndan 'Afrin' yorumu: Türkiye bizi...
    ABD Savunma Bakanı'ndan 'Afrin' yorumu: Türkiye bizi...
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!