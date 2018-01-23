Barça'nın Arda Turan pişmanlığı! Attığı golü...

İspanyol Marca gazetesi: ''Arda Turan, Medipol Başakşehir'deki ilk maçında güzel bir gol attı.'' başlıklı haberinde, milli yıldızın Bursaspor ağlarına kaydettiği golün videosunu okuyucuları ile paylaştı.

Haberin altına, İspanyol futbolseverler çok fazla şekilde yorumda bulunurken, ana görüş; Barcelona'nın Arda'yı yanlış bir şekilde takımdan yolladığı oldu. İşte Marca'daki bazı taraftar yorumları:

- ''Bana kalırsa Arda, Barcelona'da kalması gereken, farklı tipte bir oyuncuydu. Oynadığı zaman çok katkı veriyordu, neden böyle bir şey yaptılar anlamadım.''

- ''Arda sonunda Barcelona buhranını atlatıp, gerçek bir oyuncu gibi oynamaya başlamış''

- ''Bence Barcelona'dan gönderilmesi doğru karardı çünkü çok tembel. Ancak, bu yine de Sergi Roberto, Paulinho ve Andre Gomes'ten iyi olduğu gerçeğini de değiştirmiyor.''

- ''Arda, Süper Lig için çok fazla bir oyuncu. Orada ortalığı kasıp kavuracaktır.''

- ''Arda'nın durumu James ile benzer. İki isim de teknik direktörlerince şans verilmeyerek gönderildi ancak ikisi de çok iyi oyuncu. Ancak tabii ki Arda daha tembel.''