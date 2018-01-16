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Barcalı arkadaşlarından şok! Sadece 2 kişi...

Barcelona'da "istenmeyen adam" ilan edilen Arda Turan, takıma vedasının ardından yalnızca iki arkadaşını yanında bulabildi.

16 Ocak 2018 Salı 10:35
Barcalı arkadaşlarından şok! Sadece 2 kişi...

Barcelona'da hiç forma şansı bulamayan ve teknik direktör Valverde ile bir türlü yıldızı barışmayan Arda Turan, Türkiye'ye son yılların flaş ekibi Medipol Başakşehir'le döndü. 

YALNIZCA 2 ARKADAŞI VEDA ETTİ

Barcelona'daki birçok yıldız isimle arkadaşlığıyla bilinen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takım ortamından duyduğu memnuniyetini dile getiren Arda Turan'a sadece iki arkadaşı veda etti. Veda eden futbolculardan biri Barcelona'nın file bekçisi ter Stegen, diğeri ise orta saha oyuncusu Rafinha'ydı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 10:35
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