Barça'da forma fiyaskosu! 1 tane satıldı!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Çin'den transfer ettiği Brezilyalı Paulinho'nun forma satışında büyük bir şok yaşadı.

İki gün önce Camp Nou'da basına tanıttığı Brezilyalı oyuncunun ilk gün yalnızca bir tane forması satıldı.

Katalan taraftarların, imza törenine de ilgi göstermediği orta saha oyuncusu için kulübe karşı boykot başlattığı ve bu yüzden forma satışının gerçekleşmediği ifade edildi.

Öte yandan Barcelona'dan ayrılarak PSG'nin yolunu tutan bir diğer Brezilyalı Neymar'ın forması ise ilk gün tam 10 bin adet satılmıştı.