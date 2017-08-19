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Barça'da forma fiyaskosu! 1 tane satıldı!

Barcelona'nın Çin kulübü Guangzhou'dan 40 milyon euroya transfer ettiği Paulinho'nun ilk gün yalnızca bir adet formasının satıldığı öğrenildi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:55
Barça'da forma fiyaskosu! 1 tane satıldı!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Çin'den transfer ettiği Brezilyalı Paulinho'nun forma satışında büyük bir şok yaşadı.

İki gün önce Camp Nou'da basına tanıttığı Brezilyalı oyuncunun ilk gün yalnızca bir tane forması satıldı.

Katalan taraftarların, imza törenine de ilgi göstermediği orta saha oyuncusu için kulübe karşı boykot başlattığı ve bu yüzden forma satışının gerçekleşmediği ifade edildi.

Öte yandan Barcelona'dan ayrılarak PSG'nin yolunu tutan bir diğer Brezilyalı Neymar'ın forması ise ilk gün tam 10 bin adet satılmıştı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:55
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