Barbaros Şansal’la yolcular arasında gerginlik!

KKTC’den sınır dışı edilmesine karar verilen modacı Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı.
Türk halkına hakaretler savuran Şansal'ın taşkınlık yaptığını iddia eden yolcular, kendisine tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya polis müdahale etti. Gerginlik nedeniyle uçağın kalkışı bir süre uzadı. Tartışmanın sona ermesinin ardındansa Barbaros Şansal'ı taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti.
Barbaros Şansal'dan Türk halkına hakaret!
Barbaros Şansal KKTC’den sınır dışı ediliyor
Provokatör Barbaros Şansal için flaş sınır dışı kararı!
Barbaros Şansal Türkiye'ye gönderildi