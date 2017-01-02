Barbaros Şansal'dan Türk halkına hakaret!

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Barbaros Şansal sosyal medyadan yayınladığı yeni yıl mesajında millete hakaretler yağdırdı. Hr fırsatta Türkiye'ye hakaretler yağdıran Şansal, yeni yıl mesajında bu kez de 2016 yılında yaşanan ve milyonların içini acıtan terör olaylarıyla dalga geçti.

Bir süredir KKTC'de yaşayan ve önceki yıl ülkeye girişte uyuşturucudan gözaltına alınan Barbaros Şansal, sosyal medyadaki hesabından yine Türkiye'ye hakaretler yağdırdı.

SINIRLARI ZORLADI

Yılbaşı tatilini geçirmek üzere gittiği Kıbrıs'tan, anavatana ...'da boğul Türkiye' diyerek seslenen ve rezilliğin sınırlarını zorlayan Şansal şu ifadeleri kullandı;

'Tabii, tabii davası olmaz! 2017 hepinize ... mutlu yıllar. Derin nefes alın yan yatın, kendinizi serbest bırakın'

KIBRIS'TA UYUŞTURUCU İLE YAKALANMIŞTI

Türkiye'nin ünlü Modacılarından Barbaros Şansal Ercan Devlet Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada üzerinde 6 gram hint keneviri ile yakalandı. Barbaros Şansal, Ercan Devlet Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yakalandı ve tutuklanarak gözaltına alındı.

Barboros Şansal Türkiye vatandaşı olduğu için yurtdışına çıkışan engel, pasaportuna el konulması, haftada bir gün polise gelmesi ve 40 bin TL nakit kefalet ödemesine karar verilmişti

BARBAROS ŞANSAL KİMDİR?



Barbaros Şansal, 10 Temmuz 1957, Ankara doğumlu Türk moda tasarımcısı.



Habertürk'te "toplu iğne" ve Skytürk'te "çengel iğne " isimli programları yaptı. "3. SINIF HAMUR KAĞIDA MÜREKKEBİ HAYATLAR" isimli bir Kitap yazdı. Ayrıca Matthew Frederick ve Alfredo Cabrera adlı yazarların yazdığı "Moda okulunda öğrendiğim 101 şey" isimli kitabı Türkçeye çevirip yayınladı. Marmara üniversitesi ve Ankara Başkent Üniversitesinde "Moda tarihii" dersleri vermektedir.