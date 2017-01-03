Barbaros Şansal'a tepki gösteren CNN Türk sunucusuna azılı sol kesimden linç!

CNN Türk sunucusu Beste Uyanık, KKTC'den sınır dışı edildikten sonra Türkiye'ye getirilen ve havalimanı apronunda halk tarafından büyük tepki gören Barbaros Şansal adlı provokatör için "Haddi bildirilmeli" ifadelerini kullanması üzerine azılı sol kesim tarafından linç edildi.

Barbaros Şansal'a tepki gösteren CNN Türk sunucusuna azılı sol kesimden linç!
Eklenme: 03 Ocak 2017, 09:34
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Türk vatandaşlarına ağır hakaretlerde bulunan provokatör Barbaros Şansal, yılbaşı günü sosyal medyada yaptığı hakaret dolu paylaşımın ardından KKTC'den sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirilmişti. Provokatör Şansal, İstanbul'a gelmesinin ardından havalimanı apronunda halk tarafından büyük tepki gördü.

CNN Türk'te Özel Sektör programını sunan Beste Uyanık, Terzi Yamağı Barbaros Şansal için Twitter'da paylaştığı bir mesajda "Haddi bildirilmeli" ifadelerini kullandı ve provokatör Barbaros Şansal'ın hakaretlerini destekleyen azılı sol kesim tarafından hedefe konuldu. Uyanık, halkın Şansal'a gösterdiği tepkiye karşılık linç edilmesi sonrası bu mesajını silerek hesabını 'gizli' konumuna getirdi.


AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Uyanık, linç girişimlerinin ardından bir açıklama yaparak "Haddi bidirilmeli" ifadesinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. 

Linç edilen Uyanık'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Herkesin düşünce özgürlüğüne saygım sonsuz.. ancak düşündüğümüzü dile getirmenin daha doğru anlaşılabilir ve daha şık yolları olduğunu düşünüyorum.Barbaros Şansal o video da düşündüğünü yanlış ve kötü üslüp ile dile getirmiştir. Zaten bizleri bu kadar kutuplaştıran da bu yanlış üslüp ve kötü dile getirilmesidir.. aynı benim haddini bildirme dediğim gibi.. tek üzüntüm kelimelerimin yanlış anlaşılmasıdır."

Uyanık'ın paylaşıp, linçe uğradıktan sonra sildiği mesaj şöyle:

 
EtiketlerCNN Türk sunucusu Beste UyanıkKKTCBeste UyanıkBarbaros Şansal
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Şükrü yiğit

Vatanıma kim küfür ederse vatan hainidir

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Sabırtşı

Olmadı şimdi... gene geri adım.

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Ali Gokce

Hapisten sag cikmamali.Cikar bir vatan sever onun dilinikeser.

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Cengizhan Hasman

Tamam konuşmuş da ardından geri vites yapmış.Nedir kardeşim bu korkunuz?İki dakika delikanlı olun,atarlı giderli olun.Herif "B.kunda boğul Türkiye"demiş.Bizimkiler hala sus pus.Neymiş efendim "azılı sol kesim" saldırmışmış. Ben öyle azılı solun taa.Tövbe tövbe.

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serkan mert

Uyanık cnn hem sağdan vuruyor hem soldan.

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Tele Ferik

Modacı Barbaros Şansal ‘.… boğul Türkiye’ sözleriyle biten videoda şu ifadeleri kullanıyor: “2017’de hepinize g…i. Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin. Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokakta size pislik dağıtırken sizler hala yeni yıl mı kutluyorsunuz. Ben bardaki, evdeki içkileri hepsini içicem. Size bir damla bile vermeyeceğim. Bütün dolarlarımı İsviçre’ye geçiricem. Bir kuruş peni bile vermeyeceğim. Ben Kıbrıs’tayım. Kuzey Kıbrıs yeni yıla girdi. Birazdan Nikosa’ya gidicem. Bir de orada kutlayacağım. Öpmedim bile sizi. Bu kadar pisliğin, rezaletin içinde kutlamaya devam edin. ..boğul Türkiye” ettigi laf bu. Linçmi etmek lazim?

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ayaz

Geri vites yapma arkandayiz bu ulkenin trt si var ac kalmazsin merak etme hakedene hakettigini soylemek en buyuk hakkin

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meftun

Azılı solcuların türk düsmanı kesimi destekledikleri için azılarını söküp türkiyeden kovulması gerekir.kısacası köpekler türküyede olmasın

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nuhuta

Ahlak ve inanç düşmanları,ahlaksız ve inançsızlığınızı bu millete kanıksatamıyacaksınız.

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Erdal uluer

Barbaros ... ve onungibi alçaklara sahip çıkan herkes alçaktır haindir ve türk vatandaşı görünümlü teröristtir başka bir açıklaması olamaz

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Cevat varli

Bu vatan haini içingereken ceza verilmeli,bu şerefsiz bu vatanda yaşamayı hak etmiyor.

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Veysel yılmaz

Aslında beste uyanık gibi olmak lazım cnn de nevşehir mengü istediği hakaretleri yapıyor hiç kimse sesini çıkarmıyor beste kardeşime helal olsun

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Akif arsay

Beste bacım gayet net ve doğru konuşmuş. Ni tekiminde de gereken biçimde haddi bildirildi.Duyarlı vatandaşlar tarafından nazikçe uyarildı. Emeği gecen herkezden allah razı olsun..

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KOCA YUSUF

DOĞAN GRUBUNDA BİR TANE VATANSEVER ÇIKMIŞ DİYECEKTİM AMA ODA SU KOYVERMİŞ MAALESEF

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tuncay şanlı

Vatandaşlıktan çıkarılmalı...bu alçak

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Onur

Beste kardesim bacim benim sen konus bu milletin yuzde 90 ni senin gibi dusunuyo. Senin gibi kadinlarimiza canimiz feda. Bu itlere haddini bildiricez insallah.

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emin abdulhamid

deneme

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Mustafa

Sizi eleştirenler sanki cok mudoğrular.bir sözü var "Dünyadahiçbir şeyibilmeyebilirsin, fakat haddini bilmelisin".Hakaret özgürlükdeğildir.

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mürüvvet veziroğlu

böyle ses getiren konumda olanların tepki koyması.ancak cesaretle arkasında durması ne güzel olur o terbiyesiz hep aykırı .reklam peşinde, hayattan bıkmış işte heyecan arayan bir zavallı hayatı pis şekilde tüketen biri ne diyelim eğer böyle laflar söylüyorsa bedelinide ödemeli.

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