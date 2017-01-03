Barbaros Şansal'a tepki gösteren CNN Türk sunucusuna azılı sol kesimden linç!

Türk vatandaşlarına ağır hakaretlerde bulunan provokatör Barbaros Şansal, yılbaşı günü sosyal medyada yaptığı hakaret dolu paylaşımın ardından KKTC'den sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirilmişti. Provokatör Şansal, İstanbul'a gelmesinin ardından havalimanı apronunda halk tarafından büyük tepki gördü.

CNN Türk'te Özel Sektör programını sunan Beste Uyanık, Terzi Yamağı Barbaros Şansal için Twitter'da paylaştığı bir mesajda "Haddi bildirilmeli" ifadelerini kullandı ve provokatör Barbaros Şansal'ın hakaretlerini destekleyen azılı sol kesim tarafından hedefe konuldu. Uyanık, halkın Şansal'a gösterdiği tepkiye karşılık linç edilmesi sonrası bu mesajını silerek hesabını 'gizli' konumuna getirdi.



AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Uyanık, linç girişimlerinin ardından bir açıklama yaparak "Haddi bidirilmeli" ifadesinin yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Linç edilen Uyanık'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Herkesin düşünce özgürlüğüne saygım sonsuz.. ancak düşündüğümüzü dile getirmenin daha doğru anlaşılabilir ve daha şık yolları olduğunu düşünüyorum.Barbaros Şansal o video da düşündüğünü yanlış ve kötü üslüp ile dile getirmiştir. Zaten bizleri bu kadar kutuplaştıran da bu yanlış üslüp ve kötü dile getirilmesidir.. aynı benim haddini bildirme dediğim gibi.. tek üzüntüm kelimelerimin yanlış anlaşılmasıdır."

Uyanık'ın paylaşıp, linçe uğradıktan sonra sildiği mesaj şöyle: