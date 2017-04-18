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Barbaros Şansal'a bir şok daha!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yılbaşı gecesi paylaştığı videodaki millete yaptığı hakaret nedeniyle Barbaros Şansal hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Barbaros Şansal'a bir şok daha!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 18:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yılbaşı gecesi paylaştığı videodaki millete yaptığı hakaret nedeniyle Barbaros Şansal hakkında "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istenen Şansal'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı davanın da bu dosyayla birleştirilmesi istendi.

 
EtiketlerBarbaros ŞansalHalkı kin ve düşmanlığa tahrikTürk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamahakaret
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 18:11
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