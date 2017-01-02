Barbaros Şansal Türkiye'ye gönderildi

Türk halkına hakaretler savuran Barbaros ŞansalEdinilen bilgiye şuanda uçakla Türkiye'ye gönderildi. Bir saate kadar Atatürk Havalimanı'na inmesi beklenen Şansal'ın havalimanında gözaltına alınacağı öğrenildi.

Eklenme: 02 Ocak 2017, 20:19
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YENİAKİT.COM.TR-Türk halkına hakaretler savuran Barbaros Şansal Edinilen bilgiye şuanda uçakla Türkiye'ye gönderiliyor. Bir saate kadar Atatürk Havalimanı'na inmesi beklenen Şansal'ın havalimanında gözaltına alınacağı öğrenildi.

TÜRK HALKINA HAKARET

Barbaros Şansal, sosyal medyadaki hesabından "B*kunda boğul Türkiye" diye seslenerek "Tabii, tabii davası olmaz! 2017 hepinize g...., mutlu yıllar. Derin nefes alın yan yatın, kendinizi serbest bırakın" ifadelerini kullanmıştı.

Şansal’la yolcular arasında gerginlik!

 
Etiketlerbarbaros şansal
HABER YORUMLARI
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Onur

Ya suc duyurusu yapmayim orda yakalayin gebertin birakin soysuz iti

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Melayé batü

Tvalette uyumayı haketmiş,kim nerde boğulsun öğreninceye kadar, tvalete tıkanmalı bahsetiği şeyin kokusunu iyice almalı

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Ümit

Bir vatandaş olarak bu şerefsiz serbest bırakılırsa o hakimede devletede hakkımı helal etmiyorum. Hem ülkeye hemde 70 milyona küfür ve hakaret etti savcılar gerekeni yapmalı...

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yasar aksoy

EŞEK SUDAN GELİNCEYE KADAR ÖNCE BİR ISLATSINLAR HAİNİ

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oflu baba

BARBAROS DERIN NEFES AL YAN YAT KENDINI SERBEST BIRAKBEN GERISINI HALLADERIM

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Ali bulut

Kogusunu özenle secin şişi bol olsun

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