Barbaros Şansal Türkiye'ye gönderildi

YENİAKİT.COM.TR-Türk halkına hakaretler savuran Barbaros Şansal Edinilen bilgiye şuanda uçakla Türkiye'ye gönderiliyor. Bir saate kadar Atatürk Havalimanı'na inmesi beklenen Şansal'ın havalimanında gözaltına alınacağı öğrenildi.
TÜRK HALKINA HAKARET
Barbaros Şansal, sosyal medyadaki hesabından "B*kunda boğul Türkiye" diye seslenerek "Tabii, tabii davası olmaz! 2017 hepinize g...., mutlu yıllar. Derin nefes alın yan yatın, kendinizi serbest bırakın" ifadelerini kullanmıştı.
Şansal’la yolcular arasında gerginlik!