Barbaros Şansal Türkiye'den kaçtı!

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddiasıyla tutuklandıktan sonra şartlı tahliye edilen Barbaros Şansal'ın yeni ülkesi Belçika oldu.

"TÜRKİYE'NİN MODAYA İHTİYACI YOK"

Hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Şansal, "Türkiye'nin modaya ihtiyacı yok ya soyunuyor ya örtünüyor. Zaten memleketin de dikilecek bir tarafı kalmadı." dedi.