Barbaros Şansal 'tek kişilik hücre' istiyor

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç bir basın toplantısı düzenledi. Terör örgütü PKK yanlısı İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantıda Avukat Eren Keskin, Zeynep Ceren Boztoprak da yer aldı.

TEK KİŞİLİK HÜCRE İSTİYOR

Avukat Efkan Bolaç Silivri Cezaevi'de olan müvekkilinin tehdit altında olduğunu düşündüğü için tek kişilik yerde kalmak istediğini belirtti. Avukat Bolaç, "Daha koğuşu belli değil. Can güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünüyor. Gelişim onu gösteriyor." dedi.



TÜRKİYE'YE HAKARETLERİ 'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ'YMÜŞ

Toplantı'da terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen İHD adına hazırlanan basın açıklamasını ise Eren Keskin okudu. Eren Keskin açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Barbaros Şansal'ın önce Kuzey Kıbrıs'tan sınır dışı edilmesi, polisler seyrederken Atatürk Havalimanı'nda linç girişimine uğraması, gözaltına alınması ve tutuklanmasını kınıyoruz. İfade özgürlüğü; bir düşünce, inanç, kanaat, tutum veya duygunun barışçıl yoldan açığa vurulmasının veya dış dünyada ifade edilmesinin serbest olması şeklinde ifade edilebilir. Şansal'ın görüş ve fikirlerini sosyal medyada paylaşması ifade özgürlüğüdür"