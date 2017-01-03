Barbaros Şansal o paylaşımı inkar etti

Sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerin yayınlanması üzerine KKTC'den sınır dışı edilen Şansal'ın da bulunduğu Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı, gece geç saatlerde Atatürk Havalimanı'na indi. Polisler tarafından uçaktan indirilen Şansal, burada kendisine tepki gösteren bazı vatandaşlar tarafından darbedilmek istendi. Bu kişilere engel olabilmek için yoğun çaba harcayan polisler, Şansal'ı, polis aracına bindirerek havalimanından ayrıldı.



Uçaktaki yolcular da tepkiliydi



Şansal'a yolculuk sırasında uçaktaki vatandaşların da tepki gösterdiği öğrenildi. Gözaltına alınan Şansal, çok sayıda polis eşliğinde getirildiği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şansal, daha sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Hürriyet'in haberine göre; Barbaros Şansal'ı İstanbul'a getiren tarifeli Türk Hava Yolları uçağının Lefkoşa'dan kalkmadan önce rötar yaptığı, rötarın gerekçesinin ise uçaktaki yolcularla Barbaros Şansal arasında çıkan gerginlik olduğu iddia edildi.



Havalimanında gözaltına alınması sırasında linç girişimine maruz kalan Barbaros Şansal ifadesi alınmak üzere Güvenlik Şube'ye götürüldü. Polis sorgusunda Şansal'a bazı sosyal medya mesajları ile ilgili sorular soruldu.



Twitter paylaşımını inkar etti



Reina baskını sonrası "işletmecisi ve tüm çalışanları alevi olduğu için noel baba kılığındaki sünni müslümanlar istanbul'da silahla insanları taradı, özeti budur" şeklinde mesaj attığı mesaj ile ilgili soruya Şansal, "Bu tweet bana ait değildir. Caps olarak paylaşıldığını gördüm ve hemen hesaplarımı kontrol ettim ve timeline'ım da böyle bir tweet görmedim" yanıtını verdi. Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç ise söz konusu ekran görüntüsünde, tweetin Türkiye'den ve henüz saldırı yapılmadan atılmış olarak görüldüğünü dile getirdi.



'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlaması



Posta'nın haberine göre; Çeşitli hakaretlerin yer aldığı video ile ilgili sorulara ise Şansal, videonun çarpıtıldığı yanıtını verdi. Emniyet ifadesini tamamlanan Şansal'ın Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması ile bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Avukat Efkan Bolaç, Şansal'ın uğradığı saldırı sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.