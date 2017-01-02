Barbaros Şansal KKTC’den sınır dışı ediliyor

Bu Şerefsize acilen mallarına el konulup ve banka hesaplarına el konulup acilen vatandaşlıktan atılması gerek saygılarımlaCevapla
Eklenme: 02 Ocak 2017, 16:43
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Yılbaşı tatili için KKTC'ye gelen modacı Barbaros Şansal, Türkiye'ye ağır hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlamıştı. KKTC İçişleri Bakanlığı Şansal’ın hakaret dolu sözlerinin tepki toplamasının ardından harekete geçti.
Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Şansal’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Elverişsiz hava şartları nedeniyle Barbaros Şansal’ın sınır dışı edilme işlemi ertelenirken, ünlü modacının hafta içerisinde sınır dışı edilmesi bekleniyor.
Öte yandan, imza toplayan yüzlerce vatandaş Şansal hakkında suç duyurusunda bulundu.
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