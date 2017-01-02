Barbaros Şansal KKTC’den sınır dışı ediliyor

KKTC İçişleri Bakanlığı modacı Barbaros Şansal'ın yakalanarak sınır dışı edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Barbaros Şansal KKTC’den sınır dışı ediliyor
Eklenme: 02 Ocak 2017, 16:43
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Yılbaşı tatili için KKTC'ye gelen modacı Barbaros Şansal, Türkiye'ye ağır hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlamıştı. KKTC İçişleri Bakanlığı Şansal’ın hakaret dolu sözlerinin tepki toplamasının ardından harekete geçti.
 
Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Şansal’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Elverişsiz hava şartları nedeniyle Barbaros Şansal’ın sınır dışı edilme işlemi ertelenirken, ünlü modacının hafta içerisinde sınır dışı edilmesi bekleniyor.
 
Öte yandan, imza toplayan yüzlerce vatandaş Şansal hakkında suç duyurusunda bulundu.
 
EtiketlerTürkiyeBarbaros Şansal
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Sezai kocaman

Bu Şerefsize acilen mallarına el konulup ve banka hesaplarına el konulup acilen vatandaşlıktan atılması gerek saygılarımla

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Ozan

Türkiye dende sınırdışı edin bu karakter sahibi olmayan bölücü maşaları içimizden atalımki diğer maşalarada örnek olsun.özrü kabul edilmesin bu gibilerin

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Anıl özsaraç

Keşke imza kampanyasının kopyasını atsaydınız bizde imzalardık.

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serdar

Bu adi adam TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ sınırları içerisine sokulamaz sokulmamalıdır. Vatansızların memleketlerine gitsin. Nasıl olsa bütün hainleri kırmızı halı ile karşılıyorlar. Bundan sonra sana bu ülkede ekmek yok NOKTA.

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Kocasolak

Helal sana yavru vatan.

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