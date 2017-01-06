Barbaros Şansal hakkında Kuzey Kıbrıs’tan skandal çıkış: Sınır dışı edilmemeliydi!

Kuzey Kıbrıs Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Türkiye’ye ağır hakaretler yağdıran Barbaros Şansal’a sahip çıktı.
Türk halkına ağır hakaretler yağdıran Şansal’ın sınır dışı edilmemesi gerektiğini savunan Dizdarlı "Uzun zamandır ülkemizde ikamet eden, ülkemiz ile maddi manevi bağları bulunan bir kişinin anayasa ile korunan ifade ve düşünce özgürlüğünü siyasi erkin tasvip etmediği bir biçimde kullanması nedeniyle ihraç edilmesi kabul edilmesi mümkün olmayan bir insan hakkı ihlalidir" açıklamasını yaptı.