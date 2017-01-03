Barbaros Şansal hakkında karar verildi!

Barbaros Şansal 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Şansal’ın ifadesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından alındı.

Şansal ifadesinde "Bana sorduğunuz, 'İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için, Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar İstanbul'da silahla insanları taradı! özeti budur.' şeklindeki Twitter mesajı bana ait değildir. 'Mal sahibi Musevi, davacı Sünni, işletmeci Alevi.. Noel Baba ha. uS" şeklindeki Twitter mesajı bana aittir. Türkiye'de yılbaşı gecesi saat 01.20 sıralarında Reina isimli gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında bu mesajı saat 03.00 sıralarında paylaştım. Buradaki amacım 3 farklı inanca sahip insanların mağdur edildiğine ilişkindir. Kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanılmamıştır" dedi.

Şansal tepki gören videolu paylaşımı için “Yeni yıl mesajı olarak paylaştım” dedi. 19 Ekim 2015 tarihinde bir internet sitesine verdiği röportajın başlığı olarak, “B...da boğul Türkiye” yazıldığını anlatan Barbaros Şansal, “Videoda da bu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım. Hackerler tarafından bana telefonda hakaretler başladı. Bu nedenle tüm hesaplarımı ve iletişimimi tamamıyla kapattım. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

Şansal ifadesinin ardından “halkı kin ve düşmanlığı tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklanması talebi ile nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Barbaros Şansal mahkemece tutuklandı.