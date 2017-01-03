Barbaros Şansal adliyeye sevk edildi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Atatürk Havalimanında gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan savcılığa ifade veriyor.
Eklenme: 03 Ocak 2017, 17:38
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Atatürk Havalimanında gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan savcılığa ifade veriyor.
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