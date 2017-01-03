Barbaros Şansal adliyeye sevk edildi

Dün Kıbrıs'ta sınır dışlı edilen ve gözaltına alınan Soytarı Barbaros Şansal, adliyeye sevk edildi.

Barbaros Şansal adliyeye sevk edildi
Eklenme: 03 Ocak 2017, 17:38
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Atatürk Havalimanında gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan savcılığa ifade veriyor.

 
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