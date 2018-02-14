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''Barbar düşman Nangarhar’da''

Taliban harekinin Al Emarah Stüdyosu, “Barbar Düşman Nangarhar’da” başlıklı yeni bir 4 dakikalık rapor yayınladı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 19:23
''Barbar düşman Nangarhar’da''

Taliban tarafından yapılan açıklama şöyle; Farkında olabileceğiniz gibi, yabancı işgalciler ve onların yerel uşakları son zamanlarda insanlık dışı vahşi ve barbarca bir saldırı dizisi başlattı. Kunduz, Ghazni ve Kandahar’ın Maiwand’ından sonra düşman bu kez Nangarhar’da sivilleri hedef aldı.

28 Ocakta, düşman kuvvetleri barbarca Surkhad Bölgesi’ndeki Sarkheli ve Ghani Khel bölgesinden Gulahi’de sivil evlerin kapılarını patlattılar, eşyaları yaktılar, 2 camiyi bombaladılar ve toplam 12 köylü kaçırdılar.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 19:23
  1. Maiwand
  2. taliban
  3. Kunduz

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