''Barbar düşman Nangarhar’da''

Taliban tarafından yapılan açıklama şöyle; Farkında olabileceğiniz gibi, yabancı işgalciler ve onların yerel uşakları son zamanlarda insanlık dışı vahşi ve barbarca bir saldırı dizisi başlattı. Kunduz, Ghazni ve Kandahar’ın Maiwand’ından sonra düşman bu kez Nangarhar’da sivilleri hedef aldı.

28 Ocakta, düşman kuvvetleri barbarca Surkhad Bölgesi’ndeki Sarkheli ve Ghani Khel bölgesinden Gulahi’de sivil evlerin kapılarını patlattılar, eşyaları yaktılar, 2 camiyi bombaladılar ve toplam 12 köylü kaçırdılar.