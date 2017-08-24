Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Baran: İş dünyası arabuluculuğun yasalaşmasını bekliyor

Ziyarette bir konuşma yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, “Dava sayısı ve görülme süresinin uzunluğu dikkate alındığında, arabuluculuğun kısa zamanda yasalaşması iş dünyası olarak beklentilerimiz arasındadır” dedi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 08:17
Baran: İş dünyası arabuluculuğun yasalaşmasını bekliyor

YENİ AKİT / ANKARA Ziyarette bir konuşma yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, “Dava sayısı ve görülme süresinin uzunluğu dikkate alındığında, arabuluculuğun kısa zamanda yasalaşması iş dünyası olarak beklentilerimiz arasındadır” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında ATO’nun çalışmaları hakkında Bakan Gül’e bilgi veren Baran, meslek komitelerinin sorunlarını da iletti.

-ARABULUCULUĞUN YASALAŞMASI BEKLENİYOR-

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı verilerine göre, hukuk mahkemelerine gelen 3,5 milyon davanın yüzde 15’ini iş davalarının oluşturduğunu, bir davanın ortalama görülme süresinin ise 434 gün olduğunu anlatan Baran, şöyle konuştu: “Bakanlığınızın işçi-işveren uyuşmazlıklarında,  arabuluculuğu dava şartı haline getiren İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı mevcut. İşverenlerin mahkemeye yolu en çok işçi-işveren uyuşmazlıkları nedeniyle düşüyor. Dava sayısı ve görülme süresinin uzunluğu dikkate alındığında, arabuluculuğun kısa zamanda yasalaşması iş dünyası olarak beklentilerimiz arasındadır.”

-ARABULUCUK ÖNEMLİ BİR REFORM-

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise konuşmasında arabuluculuk sistemine geçilmesiyle birlikte ticari hayattaki uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözülebileceğini ve mahkemelerin iş yükünün azalacağını belirterek, “İş uyuşmazlıklarında arabuluculuk çok önemli bir reform” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 08:17
  1. ATO Başkanı Gürsel Baran
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hacı Adaylarına Özel En Avantajlı Teklifler Türk Telekom’da
    1. Hacı Adaylarına Özel En Avantajlı..
    2. İhtiyaç Sahiplerinin Yanında Olmaya..
    3. FETÖ’nün kritik imamı bakın nerede..
    4. Yenimahalle'de geri dönüşüme örnek..
    5. Katar'dan flaş İran kararı
    6. Keçiören'de bir ilk daha
    7. Çelik: 50 Ayrı kavşakta çalışma..
    8. Adı bile belli oldu… Dünyada bir ilk!
    9. Büyükşehir'den ilçelere dev yatırımlar..
    10. Başkan Acehan, Belediye Lojistik..
    11. Baran: İş dünyası arabuluculuğun..
    12. Altındağ'da çocuklar yüzmeyi öğreniyor
    13. CHP'li belediyede aşk vurgunu.....
    14. Bu seminerden önce bayram temizliği..
    15. İstanbul’da kurbanlık hayvan..
    16. Bezmialem'de “D Vitamini eksikliği”..
    17. Karayılan’ı çıldırtan 15 terörist…..
    18. Toplu Sözleşme de Göze Çarpan Kazanımlar
    19. Yeni operasyon sinyali verildi!..
    20. Türkiye’de faaliyet gösteren banka..
    Tam 40 bin kişilik ordu kuruldu!
    Tam 40 bin kişilik ordu kuruldu!
    Darbeci asker itiraf etti... "O gece 15 yaşındaki çocuk bana yaklaşıp dedi ki..."
    Darbeci asker itiraf etti... "O gece 15 yaşındaki çocuk bana yaklaşıp dedi ki..."
    Vicdansızlar! Derisini yüzüp ölüme terk ettiler
    Vicdansızlar! Derisini yüzüp ölüme terk ettiler
    Meral Akşener’e göz kırptı… ‘Beni de çağırın…’
    Meral Akşener’e göz kırptı… ‘Beni de çağırın…’