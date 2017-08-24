Baran: İş dünyası arabuluculuğun yasalaşmasını bekliyor

YENİ AKİT / ANKARA - Ziyarette bir konuşma yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, “Dava sayısı ve görülme süresinin uzunluğu dikkate alındığında, arabuluculuğun kısa zamanda yasalaşması iş dünyası olarak beklentilerimiz arasındadır” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında ATO’nun çalışmaları hakkında Bakan Gül’e bilgi veren Baran, meslek komitelerinin sorunlarını da iletti.

-ARABULUCULUĞUN YASALAŞMASI BEKLENİYOR-

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı verilerine göre, hukuk mahkemelerine gelen 3,5 milyon davanın yüzde 15’ini iş davalarının oluşturduğunu, bir davanın ortalama görülme süresinin ise 434 gün olduğunu anlatan Baran, şöyle konuştu: “Bakanlığınızın işçi-işveren uyuşmazlıklarında, arabuluculuğu dava şartı haline getiren İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı mevcut. İşverenlerin mahkemeye yolu en çok işçi-işveren uyuşmazlıkları nedeniyle düşüyor. Dava sayısı ve görülme süresinin uzunluğu dikkate alındığında, arabuluculuğun kısa zamanda yasalaşması iş dünyası olarak beklentilerimiz arasındadır.”

-ARABULUCUK ÖNEMLİ BİR REFORM-

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise konuşmasında arabuluculuk sistemine geçilmesiyle birlikte ticari hayattaki uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözülebileceğini ve mahkemelerin iş yükünün azalacağını belirterek, “İş uyuşmazlıklarında arabuluculuk çok önemli bir reform” diye konuştu.