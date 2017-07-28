Baran Akçan: Gelir dağılımı adil değil

Yakaladı çıkışla 2 sezon içinde Bölgesel Amatör Lig’den çıkaran 2. Lig’e yükselmeyi başaran Bordumspor hedef büyüttü. Türkiye’nin en önemli tatil beldesi olarak gösterilen Bodrum’un takımı olun Bodrumspor’da Başkan Yardımcısı Baran Akçan, İHA’ya konuştu. Yeni sezon öncesinde hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Akçan, özellikle fikstürden çok memnun olduklarını belirterek, “Çok güçlü rakiplerimiz var. Heyecanlı bir sezon olacak. Geçen sezon 3. Lig’deydik, bu sezon 2. Lig’deyiz. Önümüzdeki sezon da inşallah TFF 1. Lig’de olmak istiyoruz. Şu anda güçlü bir kadromuz var. Geçen seneki kadromuzu muhafaza ettik. Yeni sezon hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Eğer TFF 1. Lig’e çıkarsak daha farklı bir yapılanmaya gidebiliriz. Bunu zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.

“Küçük bağışlarla ilerliyoruz”

Bodrum’un Türkiye’nin en popüler yerlerinden birisi olmasının Bodrumspor’a olumlu bir etkisinin olmadığını ifade eden Akçan, “Bu durumun maddi bir getirisi olduğunu söyleyemem. Küçük bir şehir takımı olarak başladık. Amatör bir ruhla hareket ediyoruz. Küçük yardım ve bağışlarla yolumuza devam ediyoruz. Aslında bir tatil beldesinin, bir kasabanın futbol takımı olarak 2. Lig’de mücadele etmekten gurur duyuyoruz. Bütçelerimiz çok kısıtlı. Gelir dağılımının adil olmadığını söyleyebiliriz. Bütün takımlar hemen hemen aynı pozisyonda. Biz elimizden geleni yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.