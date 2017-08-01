Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Barakadan kurtuldular

Tekkeköy Belediyesi, barakada yaşayan ihtiyaç sahibi bir aileye 65 metrekare prefabrik ev yaptırdı.

01 Ağustos 2017 Salı 15:37
Barakadan kurtuldular

Tekkeköy Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan anne Rahşan Güngör ve iki çocuğunu baraka evden kurtardı. Belediye aileye 65 metrekare prefabrik ev yaptırarak sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

"Bugüne kadar 12 prefabrik ev yaptırdık"

İlçe sınırları içerisinde bugüne kadar 12 adet prefabrik evin inşa edilerek ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiğini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizde yaşayan tüm halkımızın en iyi şartlarda hayatını idame ettirebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize ayrı bir hassasiyetle yaklaşıyor ve her durumda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yiyecek, giyecek, gıda ve daha birçok yardımın yanında ihtiyaç sahibi ailelerimizin oturulamayacak durumdaki evlerinin yerine prefabrik evler inşa ederek sıcacık yuvalarda hayatlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz. İlçemizde üç yıl içerisinde konteyner ve betonarme evlerin yanında 12 adet prefabrik ev yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik. Bugün burada Yenidoğan Mahallemizde yaşayan ailemize prefabrik evlerinin teslimi yaptık. Allah bu sıcak yuvalarında mutlu huzurlu bir yaşam sürdürmeyi nasip etsin. Yapmış olduğumuz hizmetler insan odaklı, yapılan hizmetler karşısında ailenin ve çocuklarımızın mutluluğu ve güler yüzü dünyaya değer, yüzlerindeki tebessüm yapılan hizmetin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:37
  1. Yenidoğan
  2. Tekkeköy
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
    1. Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
    2. Zonguldak’ta feci kaza: 3 yaralı
    3. TFF'den Fatih Terim'e her ay 1 milyon..
    4. Kurbanlarını Gazze ve Suriye'de..
    5. Hint askerleri 1 Müslümanı daha katletti
    6. Yunusemre’de kilit parke taşı..
    7. Tunceli'deki operasyonda MKP'nin sözde..
    8. Ambulans yayaya çarptı!
    9. Patlayan kombi paniğe neden oldu
    10. Mavi listedeki terörist öldürüldü
    11. Madagaskar’da zincirleme trafik..
    12. Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerini..
    13. 9 ay boyunca 17 otelde beş kuruş..
    14. Almanlar bu Türk'ü konuşuyor
    15. Volkan patlayınca ortaya çıktı...
    16. Türkiye'den Kudüs çağrısı
    17. Sular altında kalacak... gün verildi..
    18. Sahte estetikçiyle ilgili flaş gelişme!
    19. 30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
    20. İstanbul'da FETÖ operasyonu: 42..
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!