Barakadan kurtuldular

Tekkeköy Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan anne Rahşan Güngör ve iki çocuğunu baraka evden kurtardı. Belediye aileye 65 metrekare prefabrik ev yaptırarak sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

"Bugüne kadar 12 prefabrik ev yaptırdık"

İlçe sınırları içerisinde bugüne kadar 12 adet prefabrik evin inşa edilerek ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiğini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizde yaşayan tüm halkımızın en iyi şartlarda hayatını idame ettirebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize ayrı bir hassasiyetle yaklaşıyor ve her durumda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yiyecek, giyecek, gıda ve daha birçok yardımın yanında ihtiyaç sahibi ailelerimizin oturulamayacak durumdaki evlerinin yerine prefabrik evler inşa ederek sıcacık yuvalarda hayatlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz. İlçemizde üç yıl içerisinde konteyner ve betonarme evlerin yanında 12 adet prefabrik ev yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik. Bugün burada Yenidoğan Mahallemizde yaşayan ailemize prefabrik evlerinin teslimi yaptık. Allah bu sıcak yuvalarında mutlu huzurlu bir yaşam sürdürmeyi nasip etsin. Yapmış olduğumuz hizmetler insan odaklı, yapılan hizmetler karşısında ailenin ve çocuklarımızın mutluluğu ve güler yüzü dünyaya değer, yüzlerindeki tebessüm yapılan hizmetin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz” dedi.