Barajların en büyüğü için sona gelindi

Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürü Oğuz Kasap, Atatürk Barajı'nın yapımı devam eden sulama kanallarının tamamlanmasıyla bölgede istihdam edilenlerin sayısının 1 milyon 750 bin kişiye çıkarılmasının planlandığını bildirdi. Kasap yaptığı açıklamada, kapasitesiyle dünyanın sayılı büyük barajlarından olan Atatürk Barajı'nın, potansiyeli itibarıyla "Barajların efendisi" olarak nitelendirildiğini söyledi.



Türkiye'nin en önemli hububat üretim alanlarının bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ovalara, dev sulama kanalları sayesinde Baraj'dan su ulaştırıldığını ifade eden Kasap, halen birçok il ve ilçede de sulama kanallarının inşaatının sürdüğünü belirtti. Baraj'da, bölge çiftçisine kurak yıllarda dahi yetebilecek düzeyde su bulunduğunu anlatan Kasap, şu an yaklaşık 3 milyon dekar arazinin Baraj sayesinde sulandığını kaydetti.



Kasap, yeterli su sayesinde etkin sulama imkanı bulan bölge çiftçisinin her geçen yıl daha fazla tarımla uğraşmaya başladığını dile getirdi.

"Tersine göç bekleniyor"



GAP Eylem Planı kapsamında bölgedeki yatırımların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Kasap, özellikle gelecek yıl Mardin ve ilçelerinin büyük oranda tarımsal sulamaya kavuşacağını belirtti.



Dünyada her geçen gün tarımsal ürünlere talebin arttığını ve buna paralel olarak sektörde daha fazla istihdamın sağlanmasının öngörüldüğüne değinen Kasap, bu kapsamda Türkiye'nin de hazırlık yaptığını dile getirdi.