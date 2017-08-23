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Barajlarda dünya üçüncüsüyüz

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bu milletin bahtı açık, yıldızı parlak. Allah'ın izniyle bu millet, 21'inci asra mührünü vuracaktır. Kendisini büyük gören devletler inişte, yüce Türk milleti yükselişte" dedi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 07:07
Barajlarda dünya üçüncüsüyüz

NİĞDE - Eroğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesindeki genel müdürlüklerin yaptıracağı 14 tesisin temel atma törenine katıldı. Türkiye’nin baraj ve göletlerde dünyada ilk 3’e girdiğini vurgulayan Eroğlu, “Hatta göletlerde dünya birinciliği bizde. Meteorolojide dünyada ilk 6’ya giren ülkeyiz. Orman yangınlarına müdahalede Akdeniz ülkelerinde birincilik bizde” dedi.

Teknolojik alt yapıya çok önem verdiklerini, teknolojiyi meteorolojik tahminlerin yanı sıra yangın söndürme konusunda da etkin bir biçim de kullandıklarını vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti: “Bilgisayarımdan bir yangın uçağının veya helikopterin, arazözün nerede olduğunu, koordinatlarını görüyoruz. Meteorolojide dünyada ilk 6’ya giren ülkeyiz. Orman yangınlarına müdahalede Akdeniz ülkelerinde birincilik bizde. 

YANGINLARDA EN BAŞARILI ÜLKEYİZ

Bir gazetecinin yaz aylarında artan yangınlara ilişkin sorusu üzerine, bayram tatilinin 10 gün olduğunu ancak ormancıların tatil yapamadığını anlatan Bakan Eroğlu, tüm ormancıların arazide bulunduğunu kaydetti. Eroğlu, “Akdeniz ülkelerinden Portekiz’den başlayarak İspanya, Fransa, İtalya, Bosna Hersek, Yunanistan bunların da hepsini dikkate alırsak, yangınlarda en başarılı ülke biziz. Yangına en hızlı müdahale eden, yangın başına düşen yanan alanı en az ülke bizim ülkemiz. O anlamda ormancılarımızı da tebrik ediyorum” dedi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 07:07
  1. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
  2. Türkiye’nin baraj ve göletleri
  3. yangın
  • ayşe gülayşe gül2 sa önce
    baraj iyi bir şey midir acaba?4 mevsimi yaşayan şehirlerin havasını yumuşatıp nem yapıyor, kar yağmur, rüzgar azaldı.bence iyi bir şey değil.sonuç da sunni her şey insana zarar.
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