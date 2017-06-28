Baraja düşen sara hastası genç boğuldu

Olay, merkeze bağlı Arındık köyünde bulunan Beyhan Barajı uzantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup genç, öğle saatlerinde yüzmek için baraja gitti. Arkadaşları yüzerken su kenarında oturan sara hastası Mehmet Sait Arpacı’nın (17) krizi tuttu. Rahatsızlanan Arpacı, suya düştü. Arpacı’nın suya düştüğünü görmeyen arkadaşları, bir süre sonra durumu fark ederek jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ekipleriyle birlikte sağlık ekipleri, AFAD ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

Dalgıç polisler tarafından kısa sürede sudan çıkartılan Arpacı’nın cansız bedeni Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.