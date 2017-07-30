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Baraj inşaatı sırasında tarihi kalıntılar bulundu

Tokat'ın Zile ilçesinde HES inşaatı alanında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi buluntulara rastlandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 14:25
Baraj inşaatı sırasında tarihi kalıntılar bulundu

Tokat'ın Zile ilçesinde HES inşaatı alanında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi buluntulara rastlandı.

İlçeye bağlı Yücepınar köyü yakınlarında, Çekerek Irmağı üzerinde yapımı süren HES inşaatı için açılan yol sırasında tarihi kalıntılara rastlanılması üzerine Tokat Müzesi yetkililere haber verildi.

Alanda arkeologlarca inceleme çalışması başlatıldı.

Eski İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürü ve araştırmacı Cahit Koççoban, alanda yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Zile'de HES kazısında çıkan kalıntıların Roma dönemi İyonik tapınak kalıntıları olduğunu düşündüklerini söyledi.

Alanda bulunan arşitrav sütün (sütun başlığının üzerinde duran kiriş) ve İyonik sütun başlarının tapınağın önemli parçaları olduğunu belirten Koççoban, "Acilen tahrip edilmeden burada arkeolojik kurtarma kazılarının başlaması lazım. Zile'de antik her döneme ait kalıntılara rastlıyoruz. Bu alanda bir antik kent çıkma ihtimali yüksektir. Bölgede definecilerin çok sayıda tahrip ettiği höyük ve eser var. Bu alanın yağmalanmaması için kurtarma kazısına hemen başlanmalı." ifadesini kullandı.

Zile ilçesinde erken Hitit dönemine ait Maşat Höyük ve Roma dönemine ait bir kale ile amfi tiyatro bulunuyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 14:25
  1. İzmir
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