Barack Obama: Rapor çok açık Ruslar...

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ABD seçimlerini Clinton'un kaybetmesi sonrası Obama yönetimi, yenilginin faturasını Rusya'ya kesti. ABD Başkanı Barack Obama, Amerika’nın gizli servislerinin Rusya’nın seçimlere karıştığına ilişkin raporunu yorumladı.

ABD Başkanı Barack Obama, Putin’e gereken değeri vermediği sorusuna Obama, “Ben böyle düşünmüyorum” dedi. Obama ayrıca, seçimlerde siber saldırı yapıldığı iddialarına ilişkin bu gibi siber saldırıların etkilerini daha önce "hafife aldığını" belirtti.

TRUMP'I DA UYARDI

Obama, 8 Kasım'da başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'a ABD kurumlarına "saygı duyması" gerektiğini hatırlattı. Kampanya yürütmek ve ülkeyi yönetmenin farklı şeyler olduğunu ifade eden Obama, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yemin ettikten sonra artık dünyanın en büyük kuruluşunun başına geçiyorsun… Küresel sermaye ve piyasalar, dünyanın dört bir yanından insanlar, Trump'ın söylediklerini son derece ciddiye alıyor."

RUSLAR SEÇİM SÜRECİNE KARIŞMAYA ÇALIŞTILAR

Obama ABC TV kanalına yaptığı açıklamada, “Rapor çok açık. Ruslar seçim sürecine karışmaya çalıştılar. Bu kampanya çerçevesinde siber ataklar düzenlediler. Onların seçim sonuçları hakkında bir fikirleri vardı” dedi.

Obama, ABD’nin gizli servisinin ve kendisinin sonuçların doğruluğundan emin olduğunu belirterek, “Raporun temelinde yatan kaynaklar ve bilgileri gördüm ve bu raporu tamamen destekliyorum” dedi