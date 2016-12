‘Bar terörü’ Kadıköy’de

Fatih Sultan Mehmet Hân’ın yadigârı olan kadim İstanbul sokaklarını yaşanmaz kılan bar rezaletleri apartman girişlerine, merdiven altlarına kadar sıçramış durumda. Geçtiğimiz günlerde gündeme taşıdığımız Beyoğlu Bereketzâde Mahallesi’ndeki merdiven altı bar skandalının aynısının Kadıköy’de de yaşandığı belirlendi. Kadıköy Göztepe Mahallesi’ndeki The North Shield Pub isimli barın Bağdat Caddesi ile Tuğrul Sokak’ın kesiştiği noktadaki apartmanın girişinde faaliyet yürüttüğü, gece saat 04.00’e kadar yüksek sesli etkinlikler tertip edildiği, alkolün etkisiyle kendisinden geçen sarhoşların naralar attığı ve ağır küfürlü bağrışmaların yaşandığı belirlendi. Rezil bara ruhsatı CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin verdiği, aleyhlerinde açılmış olan 4 davanın uzun süredir devam ettiği öğrenildi.

HER GECE İŞKENCE

Apartman girişinde tam bir gürültü terörü estiren The North Shield Pub, 2013 yılında açıldı. Apartman sakinlerini çileden çıkaran barda haftanın her günü, akşam saatlerinde başlayarak gecenin 4’üne kadar süren yüksek sesli eğlenceler tertipleniyor. ’in edindiği bilgilere göre sesli müzik dolayısıyla her gecesi zehir olan apartman sakinleri, sarhoş müşterilerin çıkardığı taşkınlıklara ve küfürlü bağrışmalarına maruz kalıyor. Rezaletlere kayıtsız kalmayıp barda tepinenlere yönelik uyarılarda bulunan mahalleli, yine küfür ve tehditlerle karşılaşıyor. Bununla da yetinilmiyor; kimisinin pencere önlerindeki saksı vb. eşyaları kırılıyor, kimisinin otomobil lastikleri patlatılıyor. ‘Bar terörü’ne isyan eden apartman sakinlerine yönelik sindirme politikası neticesinde birçok ev sahibi dairesini satılığa çıkararak bölgeyi terk etmek zorunda kalıyor.

PEŞ PEŞE 4 CEZA YEDİLER, CEZA YEDİKÇE HIRÇINLAŞTILAR

The North Shield Pub’ın uyguladığı gürültü şiddetine direnen bazı vatandaşlar ise seslerini Kadıköy Kaymakamlığı ve Kadıköy Belediyesi’ne yaptıkları şikayetlerle duyurmak istedi. Bunun neticesi olarak barda incelemede bulunan Kadıköy Belediyesi Çevre Müdürlüğü, işletmeye defalarca ceza kesti. Şiddetli gürültü neticesinde işletmeye 3 gün faaliyetten men, canlı müzik yapma yetkisini kaldırma, iki kez de 4 bin TL idari para cezası uygulandı. CHP’li Belediye, mekanın “içkili lokanta” ruhsatını ise iptal etmekten kaçındı.

HAKLARINDA AÇILMIŞ 4 DAVA VAR AMA BİR TÜRLÜ SONUÇLANMIYOR!

Belediyenin cezaî işlemde bulunmasına rağmen ‘içkili lokanta’ ruhsatını iptal etmemesinden cesaret alan apartman girişindeki barın yetkilileri daha da hırçınlaştı. Bar personelleri, apartman sakinlerine yönelik sataşma ver tacizlerini günden güne artırdı, geceleri müziklerin sesi daha da açıldı. Bunun üzerine vatandaşlar bar hakkında 2014 yılında suç duyurularında bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan The North Shield Pub aleyhinde tam 4 dava açıldı. İstanbul Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 7. İdare Mahkemesi, İstanbul Anadolu 11. Sulh Hukuk Mahkemesi ve İstanbul Anadolu 18. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde devam eden dava dosyalarında barın işletmecisi Kerem Canatar, “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma” suçundan yargılanıyor. Apartman sakinlerinin dava dosyalarına giren şikayetleri özetle, “Davacı hakkında müzik yayın ruhsatı bulunmadığı halde aşırı yüksek seste müzik yayını yapmaktan ve çevredeki tüm konutların müşterek şikayetleri üzerine verilmiş onlarca ceza ve açılmış ceza davaları bulunmaktadır. Gelinen noktada davacının açıkça hukuka aykırı eylemleri neticesinde bizler her günümüzü korku, endişe içinde geçirmeyi hak etmiyoruz.” şeklinde. İşletmenin daha önce çarptırıldığı cezalar göz önüne alındığında somut birçok unsur bulunmasına rağmen The North Shield Pub hakkında aradan geçen 2 yılı aşkın süreye rağmen mahkemelerce hiçbir hükme varılabilmiş değil.

YILBAŞI TEPİNMESİNE HAZIRLANIYORLAR, MAHALLELİ ENDİŞELİ

Yıllardır her geceleri eziyete dönen, huzurları kalmayan, tepkilerine karşılık olarak küfür ve hakaret işiten apartman sakinleri miladî yılbaşının yaklaştığı mevcut süreçte oldukça endişeli. Çünkü Kadıköy Göztepe Mahallesi’nde türlü rezaletlere imza atan ‘apartman girişi bar’ın yılbaşı hazırlıkları oldukça kapsamlı bir şekilde sürüyor. Kadıköy Belediyesince içkili lokanta ruhsatı iptal edilmeyen, mahkemelerce kapısına kilit vurulmayan işletme, 2017 kutlamaları için mekana içki yığınağı yapıyor. Bu bar terörüne ne zaman ‘dur’ denileceği, gürültü işkencesine ne zaman son verileceği ise apartman sakinlerinin en büyük merak konusu.





Mahalle arasında bar mı olur?

FARUK ARSLAN