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Banyoda dehşet! Gizlice eve girip 8 yerinden bıçakladı

Antalya'nın Kemer İlçesi’nde oturan 40 yaşındaki Emel Yusupova, banyodayken eve giren 14 yaşındaki U.H.T. tarafından 8 yerinden bıçaklandı. Saldırıda ağır yaralanan evli ve 1 çocuk annesi kadın hastanede tedaviye alındı.

30 Haziran 2017 Cuma 18:12
Banyoda dehşet! Gizlice eve girip 8 yerinden bıçakladı

Kemer'e bağlı göynük Mahallesi'nde oturan U.H.T., yanına gelen bir kişiye Sabah saatlerinde bir kadını bıçakladığını söyledi. Bu kişinin İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunması üzerine U.H.T.'nin yanına gelen jandarma ekipleri, evi göstermesini istedi.

U.H.T'nin tarifi üzerine jandarma ekipleri Göynük Mahallesi Ahu Ünal Aysal Anadolu Lisesi arkasındaki eve geldi. 112 ekipleriyle içeri giren jandarma, banyoda Emel Yusupova'nın kan içinde yattığını gördü. 8 yerinden bıçaklanmış olduğu tespit edilen Emel Yusupova, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kemer Devlet Hastanesi'ne, ardından da Antalyaeğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bıçak darbelerinin birinin akciğerini deldiği belirlenen Emel Yusupova'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Emel Yusupova'nın eşinin işi dolayısıyla şehir dışında olduğu, oğlunun ise olay sırasında dışarıda olduğu kaydedildi. Jandarmanın gözaltına aldığı U.H.T.'nin sorgusu sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 18:12
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