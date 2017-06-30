Banyoda dehşet! Gizlice eve girip 8 yerinden bıçakladı

Kemer'e bağlı göynük Mahallesi'nde oturan U.H.T., yanına gelen bir kişiye Sabah saatlerinde bir kadını bıçakladığını söyledi. Bu kişinin İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunması üzerine U.H.T.'nin yanına gelen jandarma ekipleri, evi göstermesini istedi.

U.H.T'nin tarifi üzerine jandarma ekipleri Göynük Mahallesi Ahu Ünal Aysal Anadolu Lisesi arkasındaki eve geldi. 112 ekipleriyle içeri giren jandarma, banyoda Emel Yusupova'nın kan içinde yattığını gördü. 8 yerinden bıçaklanmış olduğu tespit edilen Emel Yusupova, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kemer Devlet Hastanesi'ne, ardından da Antalyaeğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bıçak darbelerinin birinin akciğerini deldiği belirlenen Emel Yusupova'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Emel Yusupova'nın eşinin işi dolayısıyla şehir dışında olduğu, oğlunun ise olay sırasında dışarıda olduğu kaydedildi. Jandarmanın gözaltına aldığı U.H.T.'nin sorgusu sürüyor.