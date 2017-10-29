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Bannon: ABD için en büyük tehlike Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın önde gelen danışmanlarından Bannon, Türkiye’nin ABD için en büyük tehlike olduğunu belirtti.

29 Ekim 2017 Pazar 23:20
Bannon: ABD için en büyük tehlike Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın önde gelen danışmanlarından ve eski Beyaz Saray Başstratejisti olan Steve Bannon, Kuzey Kore’nin yanı sıra insanların dikkat etmeleri gereken en az iki tehlikeli durumun daha bulunduğunu söyledi.

"ABD İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE TÜRKİYE"

Al Awsat'ta yer alan habere göre, Daphne Barak’a konuşan Bannon “Türkiye bizim (ABD) için en büyük tehlike” ifadelerini kullandı. Bannon, “Erdoğan yönetimi altında, Türkiye’de neler olup bittiğini iyi okuyamıyoruz” dedi.

"KATAR KUZEY KORE KADAR TEHLİKELİ"

Bir sonraki ‘küresel savaşın’ da Katar’a karşı olacağını iddia eden Bannon, “Katar’a yönelik Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Suudi Arabistan tarafından atılan adımlar konusunda Donald Trump’ı takdir ediyorum. Boykot, onun Suudi Arabistan ziyaretinden kısa bir süre sonra oluverdi” dedi.

Bannon, Katar’ın 'Kuzey Kore kadar tehlikeli olduğunu' ileri sürdü.

AĞUSTOS AYINDA İSTİFA ETMİŞTİ

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak ABD Başkanı’nın tutumunu eleştiren Bannon, Trump’ın kendisini görevden almaya hazırlandığı iddialarının ardından geçen ağustosta görevi bırakmıştı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 23:20
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