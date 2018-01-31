Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Banker Bilo bir kez daha gerçek oldu! Öyle bir yere bıraktılar ki...

Son dönemde insan kaçakçılığı olaylarında sıkça yaşanan 'Banker Bilo' sahnesi Artvin'de bir kere daha gerçek oldu. 103 göçmen Avrupa hayallerine, bırakıldıkları Artvin'de son verdiler.

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:46
Banker Bilo bir kez daha gerçek oldu! Öyle bir yere bıraktılar ki...

Son dönemde insan kaçakçılığı olaylarında sıkça yaşanan 'Banker Bilo' sahnesi Artvin'de bir kere daha gerçek oldu. 103 göçmen Avrupa hayallerine, bırakıldıkları Artvin'de son verdiler.

Son dönemde insan kaçakçılığı olaylarında sıkça yaşanan 'Banker Bilo' sahnesi Artvin'de bir kere daha gerçek oldu.

Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini oynadığı 'Banker Bilo' filmindeki 'Maho' karakteri, köylüleri Münih yerine İstanbul'a bırakırken, aynı sahne İstanbul ve Ankara'ya gitmek üzere Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 103 Afganistan ve Pakistan uyruklu şahsın başına geldi. Kaçak Afgan ve Pakistanlılar, Yusufeli-Artvin yoluna ve Artvin-Borçka yoluna bırakıldı.

103 KAÇAK BİR KAMYONDA

İran üzerinden yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 103 kaçak, Ankara ve İstanbul'a gitme amacıyla insan kaçakçılarının tuzağına düştü. Erzurum üzerinden Artvin'e ulaşan kaçaklara İstanbul ve Ankara'ya geldikleri söylenerek Yusufeli'nden başlanılarak bindirildikleri kamyonundan yol boyunca Borçka ilçesine kadar 110 kilometrelik bir yol üzerinde bırakıldılar.

GÖZALTINA ALINDI

Yol boyunca tünellere ve yol kenarına sığınan yabancı uyruklu şahıslar daha sonra Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından toplanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu vatandaşlar Afganistan ve Pakistan'dan İstanbul ve Ankara'ya gitmek için kendilerinden para toplandığını dile getirdiler.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu vatandaşların işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 14:46
  1. Banker Bilo
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soğuk havalarda kalbinize iyi bakın
    1. Soğuk havalarda kalbinize iyi bakın
    2. 90 ülkede yaygın olarak kullanılıyor!
    3. Harekata katılan kahraman Mehmetçik..
    4. Burhan Kuzu'dan CHP'ye kritik uyarı! O..
    5. Askere gitmek için yaptığı fedakarlık..
    6. Banker Bilo bir kez daha gerçek oldu!..
    7. Kırmızı bültenle aranan terörist..
    8. Yüzde 25 zam gelince konfeti..
    9. Dolarda bir ilk! 1987'den beri...
    10. Otobanda ilginç görüntü! Görenler..
    11. Galatasaray milyonluk transferi KAP'a..
    12. 63 milyon Euro'luk transfer resmen..
    13. Hainlerden bir saldırı daha
    14. AK Partili isim açıkladı! Köyümü MHP..
    15. Yerli mühimmatta dev adım! Seri..
    16. Acil servis hizmetlerine yönelik yeni..
    17. Karadeniz'de yüksek gerilim! Rus uçağı..
    18. Cem Küçük: İlk KHK ile o kanal..
    19. İbrahim Kalın'dan bomba açıklama: Söz..
    20. Hastaneye ayakkabılarını çıkarıp girdi!
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı