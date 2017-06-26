Bankaların sistemine giren hacker yakalandı!
Otomobil almak için bankaların sistemine girerek hesabına 100 bin sterlin geçiren İngiliz, 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.26 Haziran 2017 Pazartesi 21:59
İngiltere'de yaşayan James Ejankowski isimli genç, kendisine lüks araçlar alabilmek için banka sistemlerini hackledi.
450 BİN LİRAYI HESABINA GEÇİRDİ
Ejankowski, adı açıklanmayan bankaların sisteminde fark ettiği hatalı bir döngü sayesinde para çalmayı başardı.
Yapılan açıklamaya göre, Ejankowski bu açık sayesinde 100 bin sterlin (yaklaşık 450 bin TL) parayı hesabına aktarmayı başardı.
16 AY HAPİS CEZASI
12 ay boyunca ufak meblağlar olarak çalınan paranın sadece 30 bin sterlini geri alınabildi.
70 bin sterlini otomobillere harcayan hacker 16 aylık hapis cezasına çarptırıldı.