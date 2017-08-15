Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bankaların elini rahatlatacak karar çıktı

Bankaların, TCMB`de tuttuğu zorunlu karşılıkların dikkate alınma oranı yüzde 100`e yükseldi.

15 Ağustos 2017 Salı 09:09
Bankaların elini rahatlatacak karar çıktı

Bankaların likidite tarafında elini rahatlatacak karar yürürlükte.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Temmuz ayı sonunda paylaştığı, bankaların likidite karşılama oranı hesabında değişiklik yapılmasını öngören taslak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, "yüksek kaliteli likit varlıklar" kapsamında Merkez Bankası’ndaki zorunlu karşılıklarının dikkate alınma oranı yüzde 50'den yüzde yüzde 100’e yükseldi.

TAM OLARAK NE OLACAK?

Böylece bankaların likidite oranlarının rahatlamasıyla, bireysel ve kurumsal mevduat yerine kısa vadeli bankalar arası fonlama ya da repo fonlamasına yönelmesi bekleniyor.
 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 09:09
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs'tan sorumluydu! Birleşmiş Milletler'den flaş istifa
    1. Kıbrıs'tan sorumluydu! Birleşmiş..
    2. Menez'den iddialı açıklamalar!
    3. Trabzon’da kayıp gencin cansız..
    4. Adıyaman’da demir bahçe kapısı..
    5. Şırnak'ta terör operasyonu: 30 gözaltı
    6. CHP'nin Adalet Kurultayına onay
    7. Şehidin sözlüsünden yürekleri sızlatan..
    8. Akıncı Üssü'ndeki alçakların "akla..
    9. Merkel resti çekti! Sizinle bu iş olmaz!
    10. TÜRKSAT-6A uydusunda üretim aşamasında
    11. Amerika'dan Çin'le ticareti soruşturma..
    12. Türkiye'den Katar için yeni hazırlık..
    13. Nefesler tutuldu! Türkiye'de gözler bu..
    14. 126 Türk, 43 yıl sonra mezar taşlarına..
    15. 'Fatih Terim Galatasaray'a gelecek'
    16. Londra'da yangın! Metro istasyonundan..
    17. İran Genelkurmay Başkanı Ankara'ya geldi
    18. Angela Merkel resti çekti! Sizinle..
    19. Donald Trump'ın sözleri Maduro'yu..
    20. Arda Turan transferinde Galatasaray'a..
    Erdoğan uyardı! Diyanet harekete geçti
    Erdoğan uyardı! Diyanet harekete geçti
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
    Rus devinden flaş 'Türkiye' hamlesi: Hazır olun!
    Rus devinden flaş 'Türkiye' hamlesi: Hazır olun!
    Ezana saygı... "Kim daha müslüman? Emma mı, protesto eden seyirciler mi?"
    Ezana saygı... "Kim daha müslüman? Emma mı, protesto eden seyirciler mi?"