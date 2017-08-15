Bankaların elini rahatlatacak karar çıktı

Bankaların likidite tarafında elini rahatlatacak karar yürürlükte.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Temmuz ayı sonunda paylaştığı, bankaların likidite karşılama oranı hesabında değişiklik yapılmasını öngören taslak Resmi Gazete'de yayımlandı.



Bu kapsamda, "yüksek kaliteli likit varlıklar" kapsamında Merkez Bankası’ndaki zorunlu karşılıklarının dikkate alınma oranı yüzde 50'den yüzde yüzde 100’e yükseldi.



TAM OLARAK NE OLACAK?



Böylece bankaların likidite oranlarının rahatlamasıyla, bireysel ve kurumsal mevduat yerine kısa vadeli bankalar arası fonlama ya da repo fonlamasına yönelmesi bekleniyor.

